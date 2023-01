Le scuse di- 'mi ha telefonato per chiedermi scusa', ha poi detto nei giorni successivi Pietro Orlandi. Nel corso di una diretta su Instagram con il giornalista Gianluigi Nuzzi, Pietro ...Dopo il caso scoppiato nei giorni scorsi,un altro spezzone estratto dalla trasmissione del rapper 'Muschio Selvaggio' in cuicommenta la frase pronunciata da papa Francesco: 'Emanuela è ...

Fedez, spunta un'altra battuta su Emanuela Orlandi: "È in cielo Forse fa la pilota" TGCOM

Spunta un'altra battuta di Fedez su Emanuela Orlandi: "Forse fa la pilota" TPI

Emanuela Orlando, spunta un’altra frase di Fedez: “Il Papa dice che è in cielo Forse fa la pilota” Radio Roma

Chiara Ferragni: niente soldi per Sanremo, tutto in beneficenza. Ma spunta un'indiscrezione Radio Zeta

Sanremo 2023, tra i duetti spunta il nome di Eros Ramazzotti: ecco con chi canterà. Tutti i nomi ilmattino.it

Il rapper stava commentando la frase del Papa sulla ragazza scomparsa il 22 giugno 1983 Non si placano le polemiche nei confronti di Fedez per la risata a cui si è lasciato andare mentre parlava della ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...