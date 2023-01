(Di giovedì 26 gennaio 2023) «Quandochiama, gliin Via Dirispondono. Preparatevi all’invasione di palco». Così la band torinese ha annunciato oggi la pubblicazione dellaufficiale di, la sfida a punti per seguire il Festival insieme agli amici e, da quest’anno, anche insieme alla redazione di Open. Un minuto e mezzo di ironia a tutto tondo, che non risparmia nemmeno la scelta degli artisti: «C’è lo “zio” (J-Ax, ndr) e Paola & Chiara, sembra il Festivalbar». Poi la richiesta alla co-conduttrice Chiara Ferragni: «Amadeus porta i Pooh, tu portaci i Jalisse», cantano gliin Via diin riferimento al duo musicale composto dai Fabio Ricci e Alessandra Drusian. Il brano è stato accolto con grande entusiasmo sui ...

Ultima anticipazione della puntata é stata poi la sigla del '' cantata dagli Eugenio in via di Gioia, di cui Fiorello ha mostrato il video in ...La band torinese degli Eugenio in Via di Gioia canta la sigla ufficiale del, "C'è un tam - tam (Official Anthem)" . La sigla è stata realizzata dal gruppo appositamente per la corrente edizione del gioco legato alla manifestazione canora ...

FantaSanremo 2023, ecco la sigla firmata dagli Eugenio in Via di Gioia - Il video Open

FantaSanremo: regolamento, bonus e storia del concorso startup La Gazzetta dello Sport

FantaSanremo 2023, il fantagioco inventato nelle Marche fa boom. "Superato il milione di squadre, tante le novità" il Resto del Carlino

Fantasanremo 2023: come partecipare (e vincere) alfemminile.com

Il regolamento di FantaSanremo 2023: iscrizioni e come funziona Open

Eugenio in Via di Gioia cantano la sigla ufficiale del FantaSanremo 2023. È disponibile da ora ‘c’è un tam-tam (FantaSanremo 2023 Official Anthem)’ su YouTube, Tik-Tok e Meta. La sigla inedita è stata ...Paola & Chiara verranno affiancate da Merk & Kremont. Ultima anticipazione della puntata é stata poi la sigla del "FantaSanremo" cantata dagli Eugenio in via di Gioia, di cui Fiorello ha mostrato il ...