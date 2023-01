F1 | Ferrari | Leclerc chiude il test di Fiorano sulla SF21

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ad essere protagonista quest’oggi aldi “risveglio” organizzato dalla Scuderiaè stato Charles. Il pilota è arrivato acon lae ha seguito prima un giro di installazione con gomme da bagnato, e ha poi proseguito il lavoro con pneumatici da asciutto. Complici le condizioni di pista molto migliorate, fino alla pausa pranzo il pilota ha percorso ben 56 giri, completando il programma previsto. Ad osservarlo in garage sono passati anche il Team Principal, Frederic Vasseur, e il collega Carlos Sainz. Nel pomeriggioha continuato a girare con gomme slick portando il totale di giornata a 123 passaggi pari a 366 chilometri. SportFace.

