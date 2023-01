F1 | Ferrari | Leclerc chiude il test di Fiorano sulla SF21

(Di giovedì 26 gennaio 2023) In tutto 123 giri per il pilota monegasco sotto gli occhi di Vasseur e Sainz MARANELLO (MODENA) - Temperature rigide ma anche un sole splendente hanno caratterizzato l'ultima giornata deldi "...

A calarsi in abitacolo questa mattina è stato Charlesche è arrivato accompagnato dal fratello Arthur, pilota dellaDriver Academy, che ha seguito l'intera tre giorni dal box. Il ...Ad essere protagonista quest'oggi al test di 'risveglio' organizzato dalla Scuderiaè stato Charles. Il pilota è arrivato a Fiorano con la SF21 e ha seguito prima un giro di installazione con gomme da bagnato, e ha poi proseguito il lavoro con pneumatici da asciutto.

