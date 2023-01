F1 | Ben Sulayem risponde a Liberty Media | “Campionato appartiene alla FIA | è solo dato in affitto”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Cresce la tensione tra Fia e, dopo il rifiuto, da parte di quest’ultima, dell’offerta di 20 miliardi di dollari da un fondo sovrano dell’Arabia Saudita, per i diritti televisivi della Formula 1. Il presidente della Federazione internazionale, Mohammed Ben, si era detto preoccupato, consigliando “a qualsiasi potenziale acquirente di applicare il buon senso, considerare il bene superiore dello sport e presentarsi con un piano chiaro e sostenibile, nonun sacco di soldi”. Una presa di posizione non gradita dae dF1 che avevano risposto con una lettera nella quale sottolineavano che le osservazioni fatte “Oltrepassano i limiti sia del mandella Fia che dei suoi diritti contrattuali, oltre inferferire con i ...

... quanto piuttosto l'ennesima contrapposizione tra Liberty stessa e il Presidente FIA Mohammed, il quale ha valutato l'entità economica in ballo del tutto sproporzionata e fuori mercato, ...Mohammed, presidente della FIA non vuole che la Federazione si prenda tutta la colpa di quanto accaduto, anche perché le normative sono discusse e approvate dalle squadre stesse, non ...

F1-FIA, è guerra: Liberty Media minaccia azioni legali contro Ben Sulayem Tuttosport

F1 | Il Parlamento britannico attacca Ben Sulayem: "Scortese e non professionale" Motorsport.com - IT

F1: Ben Sulayem, 'appartiene alla Fia ed è stata solo affittata' Affaritaliani.it

Scoppia la guerra tra Formula 1 e FIA, gli avvocati scrivono a Ben Sulayem: È inaccettabile Sport Fanpage

Vendita Formula 1, Ben Sulayem ribadisce il ruolo FIA Autosprint.it

Questo perché, il presidente Mohammed Ben Sulayem, vuole continuare a contare su due direttori di gara. Un evento di due giorni, con le reclute della prossima generazione che affronteranno un ...Paul Scriven, deputato liberaldemocratico a vita, ha scritto a Ben Sulayem per esprimere le proprie preoccupazioni sia per la repressione della FIA nei confronti dei piloti che si espongono in ...