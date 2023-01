F1 | Alessandro Alunni Bravi nuovo team principal della Alfa Romeo

(Di giovedì 26 gennaio 2023)ricoprirà il ruolo dididurante il Mondiale F1 2023, sostituendo Frédéric Vasseur, il quale è passato alla Ferrari poche settimane fa. Il manager italiano, già managing director del Gruppo Sauber, ha preso in carico anche il ruolo di rappresentante deldi F1.avrà dunque il compito di rappresentare ildi Hinwil in tutte le funzioni ufficiali durante i weekend di gara, sia in pista che fuori. Riferirà direttamente ad Andreas Seidl, amministratore delegato del Gruppo Sauber. L’obiettivo è quello di fare crescere ulteriormente la scuderia, in attesa che scatti la partnership con Audi Sport a partire dal ...

Alfa Romeo F1 Team ha nominatoBravi, attuale direttore esecutivo del Gruppo Sauber, anche nella posizione aggiuntiva di rappresentante del team. L'esperto dirigente, che fa parte del Gruppo Sauber dal 2017, sarà ...Intervistato dai canali ufficiali della squadra,Bravi ha raccontato le proprie sensazioni in merito alla promozione come Team Principal dell' Alfa Romeo Racing , precisando la fiducia riposta in lui da parte del management lo ...

Alfa Romeo F1 Team have appointed Alessandro Alunni Bravi, in his capacity of Managing Director of the Sauber Group, to the additional position of Team ...