F1 | addio Charles Leclerc | la Ferrari ha trovato il sostituto

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Problemi di rinnovo per, solo un anno alla scadenza e una scuderia è già pronta all’assalto del monegasco PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sarà una stagione davvero da brividi quella di Formula1 soprattutto stando alle prime anticipazioni,e Mercedes saranno le principali sfidanti della Red Bull che sarà invece chiamata Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.