L'opzione numero 1 per l'Everton resta Marcelo Bielsa, il nome che circola fin dalle prime ore dell'esonero di Lampard. El Loco è sbarcato all'aeroporto di Heathrow a Londra con un volo proveniente ...In tre in corsa per la panchina dell'Everton: Marcelo Bielsa in vantaggio sulla concorrenza, ma c'è anche il figlio di Ancelotti Come riferito dal Daily Mail, Marcelo Bielsa è volato in Inghilterra per incontrare i dirigenti dell'Everton...

TMW - Contatti no stop tra Bielsa e l'Everton. I Toffees lo vogliono ora, il Loco preferisce giugno TUTTO mercato WEB

Everton su Bielsa, ma per la panchina spunta anche Davide Ancelotti La Gazzetta dello Sport

Se Bielsa non accetta, l'Everton vuole Davide Ancelotti (Daily Mail) - ilNapolista IlNapolista

Everton, Bielsa chiede garanzie sul mercato: per il Loco la squadra è "troppo lenta" TUTTO mercato WEB

Dall’Inghilterra: Bielsa è a Londra per trattare con l’Everton Alfredo Pedullà

Il Loco è in Inghilterra per incontrare la proprietà. Il dopo Lampard è però ancora una partita aperta: pure Dyche in ballo, ma le quotazioni del figlio di Carlo continuano a salire ...Bielsa è atterrato in Inghilterra per trattare con l'Everton per il ruolo di allenatore. L'alternativa è Davide Ancelotti ...