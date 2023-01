Eva Green in tribunale per un film cancellato | il produttore era un vomito puro e un sociopatico subdolo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Evacomparirà a breve inper una diatriba con una vecchia produzione e i litigi con il responsabile del progetto sono palesi in alcuni documenti pubblicati sul web. Qualche anno fa Evaavrebbe dovuto lavorare neldi fantascienza A Patriot insieme a Charles Dance e Helen Hunt, se non fosse che la produzione è stata interrotta nel 2019. Adesso l'attrice dovrebbe comparire presso la Corte Suprema inglese per via della fine improvvisa di questo progetto. Alcuni documenti su quanto accaduto rivelano che l'attrice ha definito ilesecutivo delun "" e "". Secondo quanto riportato da news.yahoo.com, Evaha fatto causa alla società di ...

Qualche anno faavrebbe dovuto lavorare nel film di fantascienza A Patriot insieme a Charles Dance e Helen Hunt, se non fosse che la produzione è stata interrotta nel 2019. Adesso l'attrice dovrebbe ...... quando si è trattato di rimpiazzareKaili, e non il socialista Marc Angel. Un segno della ... a novembre 2021 il capogrupporaccontava a Domani che per lui Elly Schlein era la leader ideale ...

Eva Green in tribunale per un film cancellato: il produttore era un ... Movieplayer

Penny Dreadful: serie, trama, dove vedere Esquire Italia

BAFTA EE Rising Star Award 2023: ecco i cinque nominati Cinefilos.it

No all'allevamento intensivo, lettera aperta internazionale dailygreen.it

Eva Green e Joy, "mia sorella gemella che fa vino d'eccellenza". In Italia Tiscali

Eva Green comparirà a breve in tribunale per una diatriba con una vecchia produzione e i litigi con il responsabile del progetto sono palesi in alcuni documenti pubblicati sul web.Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...