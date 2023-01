Eredità Gina Lollobrigida | Il Gesto Di Andrea Piazzolla!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 26 gennaio 2023) L’diè destinata ancora a creare scalpore, tra l’assistentePezzolla, ed il figlio della diva. Cosa è accaduto nelle ultime ore! Piazzolla rinuncia all’di: le sue dichiarazioni Dopo la morte di, si é aperto il capitolo riguardante la sua. Poche ore fa, é stato aperto il testamento della compianta attrice e si é scoperto che la donna ha spartito in parti uguali il suo immenso patrimonio. Una metà andrà al figlio Milko Skofic, l’altra metà al suo storico assistentePiazzolla. Proprio quest’ultimo, é intervenuto nell’ultima puntata de La Vita in diretta, per chiarire la sua posizione. In buona sostanza, l’ex assistente della ...