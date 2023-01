Ercole riemerge dalle voragini della via Appia Antica

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Roma, 26 gen – “Troppo è duro il dardo di Cupido anche al confrontoclava di”. Usava queste parole William Shakespeare in Pene d’amor perdute, ma certo forse non si sarebbe aspettato che l’eroe greco-romano e la sua clava potessero resistere all’usura dei millenni. Per raccontarvi di questa nuova scoperta archeologica, ancora una volta, dobbiamo tornare nella Città eterna che non finisce mai di sorprendere e svelare il suo importante passato. Siamo a Roma, tra la contrastante pace delle prime due migliaVia, qui dove un tempo marciavano le centurie e correvano bighe e carri carichi di prodotti in arrivopiù remote terre dell’impero. Nei suoi 2300 anni di storia, l’si è guadagnata il titolo di “regina”, ...