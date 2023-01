Enzo Decaro | il rapporto con i figli | “Ho imparato a essere meno apprensivo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023), che abbiamo conosciuto con La Smorfi, storico trio comico nato negli anni Settanta del quale facevano parte Massimo Troisi e Lello Arena, ha una vita privata blindatissima, nella quale l’attore è legato a una donna misteriosa che l’ha reso padre di tre. Vedremo il volto tv tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno” , in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla padrona del salotto di Raiuno, Serena Bortone. Dopo aver conseguito la Laurea In Lettere,si dedica al teatro fondando il gruppo Rh Negativo insieme a Lello Arena e Massimo Troisi, ottenendo un discreto successo nella loro Napoli. Superati i problemi di cachet (gli artisti nella fase iniziale non erano pagati), riescono ad arrivare ad esibirsi a Roma, quando hanno ridotto il gruppo al ...