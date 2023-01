(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il deputato dem va all'attacco di chi è appena rientrato nel Pd e già chiede un ripensamento delle linea politica sulle armi all'Ucraina. “Il non detto di questa vicenda è che credono che il leader della sinistra debba esseree non il segretario democratico"

Prosegue con la coppia- Marinelli in Non essere cattivo e una meravigliosa Matilda De ... Lidia trova un lavoro presso lo studio legale del fratello, mentre prepara il ricorso per ...Mentre dal fronte riformista del Pdricorda che i 5Stelle di Conte (insieme a rosso - verdi, Articolo 1 e "pacifisti" sparsi) "ci fanno la morale sul progressismo, ma poi votano contro ...

Enrico Borghi: "Scotto e gli amici di Articolo 1 servono il re di Prussia, cioè Giuseppe Conte" L'HuffPost

Gli ex scissionisti del Pd tornati nel partito lo rispaccano sulla Nato ilGiornale.it

**Ucraina: Borghi, ‘dissenso Art.1 Radicalismo salottiero già visto, Pd rifletta’** La Ragione

Enrico Borghi: "Nel PD abbiamo avviato la fase ricostituente, ci ... La7

Borghi: “L'attacco di Putin non è solo all'Ucraina ma all'Occidente” Partito Democratico

Il deputato dem va all'attacco di chi è appena rientrato nel Pd e già chiede un ripensamento delle linea politica sulle armi all'Ucraina. “Il non detto di ...Per far fronte agli ingenti danni infrastrutturali provocati e per poter procedere con azioni finalizzate al mantenimento del territorio, alla riqualificazione, al monitoraggio e alla prevenzione, occ ...