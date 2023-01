Enrico Beruschi | chi è la moglie Margherita Fumero | età | carriera | film | oggi | figli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti dianche, noto comico che sarà in studio con amici e colleghi Franco Oppini ed Enzo Decaro. E si racconterà a cuore aperto. Dallaall’amore per la, anche lei attrice e comica di successo. Cosa sappiamo su. È lei ladi, noto comico chesi racconterà ai microfoni di Serena Bortone.è nata a ...