Enrico Beruschi | chi è | età | carriera | chi è la moglie | figli | oggi | Striscia la Notizia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti dianche, Enzo Decaro e Franco Oppini, che si racconteranno a cuore aperto. E parleranno della loro comicità, della loro, dei successi. E della vita privata. Dagli esordi al debutto di, tutto sulla sua comicitàè nato a Milano il 5 settembre del 1941 ed è un noto comico, cabarettista e attore. Sappiamo che per 15 lunghi anni ha lavorato come ragioniere, poi ha iniziato a frequentare il corso serale di Economia senza completare gli studi e nel 1972 ha tentato la...