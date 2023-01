Endless Harmony | Pamela & Co | un rock forte da Verona per la Vrec

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Una nuova interessante scoperta dell’etichetta. We Have a Dream, in diretta tutti i martedì sera sulle mie pagine YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, in homepage su OM-OptiMagazine e Red Ronnie Tv, offre uno spazio anche ad artisti e gruppi della nuova era selezionati tramite Telegram. Basta mettere link di un video (no cover) tra i commenti di questo post per avere la possibilità di trovarsi in diretta a raccontare la tua storia e a vedere insieme uno o più video che hai realizzato. C’è una enormità di musica valida che non ha spazio in radio e tantomeno in televisione.è una nuova fucina di. Alcune settimane fa mi sono collegato con i Grudge Project e questa volta con gli. Classico power trio con in aggiunta una cantante,, che dal ...

Musica live a Il Giardino 2.0 Music Club Venerdì 13 gennaio:- 'Emerge' Release Party Sabato 14 gennaio: Balletto di Bronzo TEATRO Dizionario Balasso Con il nuovo anno al Teatro Nuovo ......Summer Vacation di Miley Cyrus e Radical Romantics di Fever Ray , a sei anni da Plunge . ... inizialmente prevista nel brano I Am Veronica ), Book 1 di Grimes , TheCodex di Steven ...

Tornano gli Endless Harmony, il nuovo disco «Hyperspace» al Giardino L'Arena

Endless Harmony: pieno di pubblico per la presentazione di Emerge Heraldo

Endless Harmony “Emerge” (Vrec/Audioglobe, 2023) Musicalnews.com

Tornano gli Endless Harmony: il nuovo singolo è “In the Meantime ... MEI – Meeting degli Indipendenti

ENDLESS HARMONY: guarda in anteprima il video “Demonized” rockON.it

