Altro giro e altra pioggia di critiche su Fedez per un'ulteriore battuta di cattivo gusto su. Dopo il caso scoppiato nei giorni scorsi , spunta un altro spezzone estratto dalla trasmissione del rapper "Muschio Selvaggio" in cui Fedez commenta la frase pronunciata dal padre ..., Fedez era finito al centro delle polemiche dopo la sua ironia sulla ragazza scomparsa. Dopo la risposta del L'articolo, Fedez si è scusato con il fratello. Pietro: "...

La risata di Fedez sulla scomparsa di Emanuela Orlandi: «Non l'hanno mai trovata...». Sotto attacco sui social - Il video Open

Pietro Orlandi: "Fedez mi ha telefonato per scusarsi delle risate su Emanuela" Repubblica Roma

Emanuela Orlandi, Zanicchi: "Fedez Cattivo gusto ma non mancanza di rispetto" Adnkronos

VIDEO | Fedez, la battuta (e la risata) su Emanuela Orlandi. Scoppia la polemica RomaToday

Fedez, pace fatta dopo le risate su Emanuela Orlandi. Il fratello Pietro: «Mi ha chiamato per scusarsi. Ha capito di aver ... Open

(Adnkronos) – "Non conosco personalmente Fedez, che ha fatto senza dubbio una battuta di cattivo gusto; ma sono certa che lui non volesse mancare di rispetto a Emanuela Orlandi, ci mancherebbe altro, ...