Email Libero e Virgilio ancora fuori uso | monta la protesta degli utenti | aggiornamento del 26 01

Leggi su moltouomo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Le caselledi, portali che fanno parte di Italiaonline, sonouso da oltre 50 ore, con conseguenti proteste, in particolare quelli che sono soliti utilizzare la e-mail per lavoro. I tecnici del gruppo sono all’opera sin dall’apparizione del problema, senza però essereriusciti a porre un argine allo stesso. Se in un primo momento è stata esclusa un’operazione di hacking, il fatto che si tratti di un “semplice” problema tecnico non ha confortato eccessivamente chi è danneggiato dal disservizio in corso. La rabbia che stando sui social ha costretto l’azienda a rispondere su Twitter, affermando che i lavori per cercare di ripristinare il sistema proseguono senza sosta e ...