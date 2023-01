In settimana , però, per gli azzurri é arrivata al'eliminazione dalla Coppa Italia per ... Destro dalla distanza diche colpisce il palo. Sulla ribattuta l'attaccante nigeriano è vigile ...(45) non è più una. Da titolare o da subentrato, il suo apporto non manca mai: il macedone ha segnato 5 gol e fornito un assist in questo campionato. Contro la difesa della Salernitana ...

Sorpresa Elmas: può essere confermato titolare ma in un altro ruolo Tutto Napoli

Napoli-Roma, doppia mossa a sorpresa di Spalletti per fermare Mourinho ultimecalcionapoli.it

Napoli-Roma, Elmas in vantaggio su Politano e Lozano. Ultime di formazione AreaNapoli.it

Elmas a sorpresa, può partire titolare ma in un altro ruolo Forzazzurri

CorSport- Elmas è la grande sorpresa di questa stagione, avverte la ... GonfiaLaRete

Corriere dello Sport – Elmas a sorpresa, può partire titolare ma in un altro ruolo. Mancano pochi giorni alla sfida contro la Roma e Spalletti inizia a pensare sul da farsi. I titolarissimi ...Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, potrebbe giocare ancora una volta dall'inizio, questa volta in attacco a destra: "La sorpresa può essere Elji ...