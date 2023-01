Elisa Isoardi al naturale è più bella che truccata | la foto no make-up fa impazzire i fan

(Di giovedì 26 gennaio 2023)ha pubblicato unatotalmente se in una mise casalinga… Leggi anche: Federica Nargi senza trucco e in tuta è bellissima: bellezza alsu Instagram In occasione di un weekend a poltrire per ricaricarsi, la showgirl ha fattoi suoi fan con uno scatto inedito.senza trucco su...

Sì, ma a chi Si era parlato di Francesca Fialdini o Eleonora Daniele, persino di, ma forse, sotto sotto, la sua erede potrebbe essere niente meno che Alessia Marcuzzi, che diverte il ...ha aggiunto in conclusione, dando infine appuntamento al pubblico per lunedì, non prima di ricordare la messa in onda del programma di, Vorrei dirti che, prevista per domenica alle 15.

Elisa Isoardi pronta a diventare mamma: l’annuncio ai fan RicettaSprint

Elisa Isoardi lo rivela solo adesso: "Due anni dopo..." RicettaSprint

Disavventura per Elisa Isoardi: la conduttrice ha rischiato grosso RicettaSprint

Elisa Isoardi festeggia 40 anni e pensa a un figlio TGCOM

Elisa Isoardi in ospedale in mezzo ai medici: ecco cosa è successo ... PASSIONEtecnologica.IT

Le esibizioni, sempre discusse, di Roberto Benigni. Gli appelli ai vari governi per le emergenze. Ma anche i «superospiti» che hanno fatto la storia. La politica ha da sempre un posto d’onore al Festi ...Il 36enne civitanovese a tu per tu con Elisa Isoardi: "Bisogna mordere la vita, rincorrendo quello che si può" ...