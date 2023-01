Elezioni regionali Lazio e Lombardia | ultimi sondaggi | ecco le intenzioni di voto

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – Francesco Rocca e Attilio Fontana in testa nelledisulle prossime2023. E’ quanto emerge dalo pubblicato da Porta a Porta, realizzato da Noto, sulledia livello nazionale e sullein. In particolare, per la regione, lediespresse dal campione dei votanti vedono al primo posto Francesco Rocca (Centrodestra) con il 46%, seguito da Alessio D’Amato (Centrosinistra) con il 35,5%, in coda Donatella Bianchi (M5S) con il 16%. Il 51,5% del campione di votanti insi è espresso a favore di Attilio ...

In testa Francesco Rocca e Attilio Fontana, secondo il sondaggio pubblicato da Porta a Porta Francesco Rocca e Attilio Fontana in testa nelle intenzioni di voto sulle prossime2023. E' quanto emerge dal sondaggio pubblicato da Porta a Porta, realizzato da Noto Sondaggi, sulle intenzioni di voto a livello nazionale e sullein Lazio e Lombardia. ...È questo quanto evidenzia la Supermedia di YouTrend per Agi, l'ultima prima del "black out" in vista dellein Lombardia e Lazio, che vedranno recarsi alle urne il prossimo 12 e 13 ...

Elezioni regionali Lazio, i sondaggi: centrodestra in vantaggio, Rocca stacca D'Amato di 7 punti Open

"Soffri con noi", Bianchi aderisce alla campagna dei pendolari della Roma Nord RomaToday

Regionali Lazio, il sondaggio: D'Amato a 8 punti da Rocca. Bianchi meglio del M5S RomaToday

Sondaggi, elezioni regionali Lazio: Rocca in vantaggio su D'Amato Sky Tg24

Scrittore e politico di professione attualmente europarlamentare. Ecco chi è Pierfrancesco Majorino, candidato del PD alle regionali in Lombardia.L'asso nella manica potrebbe essere la Capitale, dando per perse tutte le altre province: Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina sono quasi saldamente in mano al centrodestra, anche alla luce delle ultime ...