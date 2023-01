Edoardo Donnamaria minaccia di lasciare il GF Vip 7 | la dura condizione

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La giornata di ieri è stata piuttosto movimentata nella casa del GF Vip. Antonella Fiordelisi edhanno avuto un altro durissimo scontro, a seguito del quale il ragazzo hato di voler abbandonare la casa di cinecittà. Il concorrente è davvero esasperato dai continui battibecchi con la salernitana, pertanto, ha detto che se lunedì prossimo si verificherà una certa cosa, lui varcherà la porta rossa e se ne andrà. Ma di quale cosa starà parlando? Il volto di Forum si è sfogato con Milena Miconi mostrando tutto il suo rammarico per quanto sta accadendo. In seguito, poi, ha posto unache sarà fondamentale per determinare quello che sarà il suo futuro all'interno della trasmissione.svela che abbandonerà il GF Vip: ecco quando e in quale ...

... il reality show in onda su Canale 5, i telespettatori hanno assistito all'ennesimo scontro tra Antonella Fiordelisi ed, una delle prime coppie nate in questa settima edizione del ...L'affondo di Signorini Gli 'appunti' di Antonella Antonella, dopo aver litigato ancora una volta con, ha cominciato a scriversi su un foglio tutte quelle frasi che in qualche modo ...

Daniele Dal Moro su Edoardo Donnamaria: "Manca di polso" - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Un abbraccio chiarificatore tra Luca Onestini e Edoardo Donnamaria - Mediaset Infinity Grande Fratello

Gf Vip 7, Edoardo Donnamaria: “Daniele Dal Moro ha molta paura di..." Isa e Chia

Gf Vip 7, Oriana Marzoli dopo la nomination di Edoardo Donnamaria: “Ci sono rimasta male” Isa e Chia

Gf Vip 7, scontro nella notte tra Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro che sbotta: “Tu di me non hai capito niente!” Dopo la puntata di ieri sera, è arrivato… Leggi ...Edoardo Donnamaria è sfinito e non sopporta più quello che succede in casa con Antonella: minaccia di lasciare il gioco lunedì se dovesse succedere quello che non si augura Perchè Edoardo Dommaria ...