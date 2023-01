Edoardo Donnamaria età | stipendio Forum | genitori | dove vive | ex fidanzata | studi | tutto su di lui

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Conosciamo tutti i dettagli della vita di: ecco chi è il concorrente del Grande Fratello Vip, la storia. Da mesi ormai si è fatto conoscere dal pubblico a casa maè già ben noto sul piccolo schermo. Scopriamo tutte le curiosità intorno della sua storia con qualche dettaglio da urlo che non tutti conoscono.quello che non sai su di lui- Ilovetradingè nato a Roma nel 1994. Dopo averato nella Capitale fino al liceo, si è trasferito a Milano per continuare gli: qui ha frequentato la facoltà di giurisprudenza fino a laurearsi. Il padre Vincenzo è socio fondatore e responsabile nazionale dello ...