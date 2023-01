Edoardo De Angelis | nuovo tour al via da Palmi

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 26 gennaio 2023) ROMA – Prenderà il via domenica 29 gennaio da(Reggio Calabria) ildel cantautoreDe. Sarà un vero e proprio giro d’Italia per l’autore di “Lella”, “Una storia americana” e tanti altri brani tra i più significativi della musica italiana, per presentare sia il recente album “Il cantautore necessario/2” realizzato con il chitarrista Michele Ascolese e con la produzione artistica di Francesco De Gregori, che altri progetti come “Le statue parlano”.Desarà in concerto domenica 29 gennaio a(Reggio Calabria) con il progetto “La casa senza porte”. Giovedì 2 febbraio “Il cantautore necessario” sarà presentato al Teatro Jolly di Palermo, per poi replicare venerdì 3 febbraio al Castello di Mezzojuso ...