È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

Leggi su tpi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) ÈildelThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 27 gennaio, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. La nostra cover story è dedicata alla deriva spiritualistica della gravidanza. Ostetriche estremiste, dottoresse-sciamane e consulenti online. Che esaltano i benefici di un travaglio sofferto e promuovono corsi senza fondamento scientifico. Trasformando la gravidanza in un business. Ci siamo infiltrati nella rete della maternità spiritualistica: ecco cosa abbiamo ...