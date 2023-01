È diffamazione il body shaming (anche) con le emoticon su Facebook

Leggi su agi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) AGI – Èilai danni di una persona in un post su Facebookattraversodi dileggio. Lo afferma la Corte di Cassazione in una sentenza depositata nei giorni scorsi che affronta il caso di un imputato che ha offeso la reputazione di una donna ipovedente perché, è scritto nel dispositivo visionato dall'AGI, “comunicando attraverso il social network e pubblicando opinioni in un post dedicato a problemi di viabilità di un Comune faceva espresso riferimento ai deficit visivi della parte civile con frasi come ‘Mi verrebbe da scrivere la lince, ma ho rispetto per la gente sfortunata' con piùsimboleggianti risate', dileggiandola”. La vicenda giudiziaria è stata abbastanza complessa. Il Tribunale di Varese aveva in un primo tempo aveva condannato ...