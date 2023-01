Dynamite 25 01 2023 Amore fraterno

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo in quel di Lexington e tra gli incontri in programma spicca quello dedicato alla memoria di Jay Briscoe: Mark onorerà suo fratello nel giorno in cui avrebbe compito 39 anni, l’avversario del campione di coppia della ROH in questa occasione tristissima ma speciale sarà Jay Lethal. Da segnalare anche il match tra Bryan Danielson e Brian Cage, lo scontro titolato tra il TNT Champion Darby Allin e Buddy Matthews ed il segmento della ‘Family Therapy’ tra Billy Gunn, gli Acclaimed ed i Gunns. Le Sex Gods (Chris Jericho & Sammy Guevara) vs. Ricky Starks & Action Andretti (3,5 / 5) Assistiamo ad un buonissimo opener, i due team si rendono protagonisti di una contesa divertente in cui l’ago della bilancia sembrava pendere verso il ...

È stato annunciato che ci sarà il debutto di Mark Briscoe sul canale TBS a AEW Dynamite. L'evento è particolarmente interessante perché, dopo alcuni commenti di carattere omofobico del compianto Jay, ...