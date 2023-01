...Paulane abbiamo parlato in abbondanza . E l'ennesima prova è arrivata qualche giorno fa, con l'attaccante della Roma impegnato nella costruzione di una Lamborghini Sian FKP in mattoncini...... Paulonon è solo un grande appassionato di auto , ma anche di auto in miniatura . Lo dimostra la foto postata sui suoi profili che lo ritrae impegnato a montare la replicaSpeed ...

Dybala e Lego, missione compiuta: costruita la Lamborghini Sian FKP Corriere dello Sport

Dybala, ossessione Lego: fa a "mattoncini" la sua Sian Tuttosport

Dybala diventa ‘ingegnere’: passione modellismo e Vazquez lo sfida – FOTO ForzaRoma.info

Wanda Nara-Icardi, la "vendetta" di Mauro: le ha tolto il jet privato Tuttosport

Dybala, altro che Ferrari: l'ultimo acquisto del campione fa impazzire ... Mondo Fuoristrada

Per quanto riguarda il modellino Lego, che farà bella mostra in casa Dybala, riproduce perfettamente la vettura con la sua attraente livrea verde limetta e cerchi dorati, e non manca di tutti i ...Per quanto riguarda il modellino Lego, che farà bella mostra in casa Dybala, riproduce perfettamente la vettura con la sua attraente livrea verde limetta e cerchi dorati, e non manca di tutti i ...