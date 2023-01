Duvan Zapata super colpo di calciomercato in Serie A? Ci prova la big

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Con l’avvio della nuova intensa stagione di mercato si consolidano ulteriormente le ambizioni dei viola. Contrariamente a quanto sostenuto dallo stesso Joe Barone, la Fiorentina non avrebbe così interrotto la strenua ricerca di un nuovo attaccante da inserire in squadra. Non pochi sarebbero, del resto, i nomi fino adesso emersi nell’ambito dei possibili interessi del club, primi quelli di Petagna e Bonazzoli. A costituire una grande novità nel mercato della Fiorentina sarebbe però adesso Duvàn, un grancon ancora tanti margini per realizzarsi. Un candidato ideale, il colombiano, che, come riportato dal Corriere dello Sport, calzerebbe ora a pennello con gli interessi della big diA. Il momento sarebbe anche favorevole, vista adesso una nuova predisposizione dell’Atalanta a cedere il suo ...

... tre calciatori hanno lavorato a parte con l'obiettivo di tornare in gruppo : quest'oggi solo terapie per Davide Zappacosta , fermo da una settimana, mentre ha svolto lavoro individualeSotto osservazione c'è anche Duván, costretto a saltare la partita con la Juventus per un guaio muscolare all'anca destra: il colombiano spera di poter recuperare per la gara contro i ...

COR. SPORT, Per l'attacco si candida Duvan Zapata Firenze Viola

Giorgetti: “Fossi la Fiorentina proverei a prendere Duvan Zapata” Viola News

Zapata non si tocca, eppure in Premier League in tre provano a strapparlo da Zingonia Tutto Atalanta

ULTIM’ORA – L’esito degli esami per Palomino: ecco quanto sta fuori! Le ultime su Zapata SOS Fanta

Calciomercato Atalanta, Muriel dice addio Piace Demme FantaMaster

C’è un altro candidato potenziale - si legge - , ossia Duvan Zapata. L’Atalanta potrebbe cederlo (monetizzando, s’intende), Gasperini è un po’ meno convinto, ma le richieste dalla Premier League per ...Punta centrale dal fisico massiccio capace di reggere anche solo il reparto offensivo, Duvan Zapata in uscita da Bergamo potrebbe essere il giusto profilo per gli schematismi tattici di Vincenzo ...