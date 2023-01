Due tentati omicidi dopo il danneggiamento della moto | 4 arresti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono riconducibili aldi unai duescattati a Napoli, il 28 novembre 2019, a distanza di poco tempo l’uno dall’altro, che hanno visto protagonisti quattro giovani – tra i 22 e i 25 anni – appartenenti a gruppo malavitosi rivali. Tre degli autori del “botta e risposta” a colpi d’arma da fuoco sono detenuti in Italia mentre il quarto è recluso all’estero: a tutti e quattro i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno notificato nuove accuse e nuovi. Si tratta di giovani che hanno tentato di uccidersi in due diversi raid: il primo aveva come obiettivo Nicola Minieri, 22 anni, ferito a colpi d’arma da fuoco, secondo i militari e la procura antimafia, per avere danneggiato una. A passare all’azione ...