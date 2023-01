Due nuovi attacchi con coltello in Spagna e Germania

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Le autorità spagnole stanno indagando su quello che hanno definito un possibile attacco terroristico: ieri sera intorno alle 20 un uomo di origine marocchina, armato di machete, ha attaccato diverse persone in due chiese di Algeciras, città all'estrema punta meridionale dell'Andalusia. L'aggressore ha ucciso un sagrestano e ferito altre quattro persone. L'assalitore si è prima recato nella cappella di San Isidro, in uno dei quartieri più popolari della cittadina, e dopo aver discusso con il parroco, che si trovava all’esterno del tempio, gli ha assestato una pugnalata lasciandolo a terra ferito. Poi si è spostato verso la chiesa di Nuestra Señora de La Palma, a qualche centinaio di metri di distanza, e qui ha ucciso il sagrestano Diego Valencia. Secondo alcune testimonianze, un’ora e mezza prima dell’attacco l’uomo sarebbe già entrato una prima volta nella chiesa di San Isidro, ...

