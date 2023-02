Due nuovi attacchi con coltello in Spagna e Germania

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Le autorità spagnole stanno indagando su quello che hanno definito un possibile attacco terroristico: ieri sera intorno alle 20 un uomo di origine marocchina, armato di machete, ha attaccato diverse persone in due chiese di Algeciras, città all'estrema punta meridionale dell'Andalusia. L'aggressore ha ucciso un sagrestano e ferito altre quattro persone. L'assalitore si è prima recato nella cappella di San Isidro, in uno dei quartieri più popolari della cittadina, e dopo aver discusso con il parroco, che si trovava all’esterno del tempio, gli ha assestato una pugnalata lasciandolo a terra ferito. Poi si è spostato verso la chiesa di Nuestra Señora de La Palma, a qualche centinaio di metri di distanza, e qui ha ucciso il sagrestano Diego Valencia. Secondo alcune testimonianze, un’ora e mezza prima dell’attacco l’uomo sarebbe già entrato una prima volta nella chiesa di San Isidro, ...

Per l'Isab di Priolo "ho incontrato gli acquirenti e sono stati molto prudenti nel senso che l'acquisto si perfezionera' quando avranno fatto ladiligence e ottenuto le volture. Mi sembrano persone affidabili". Lo ha detto Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, al suo arrivo alla visita ufficiale del cantiere di ampliamento ...Sono 475.768 idomini .it registrati nel 2022 , per un totale di 3.467.693 domini nostrani attualmente in ... Con questi presupposti, dopo il boom degli ultimianni, il 2022 non poteva che ...

Facilitatori digitali, due nuovi sportelli Qui News Pisa

Politiche sociali, aperti due nuovi sportelli di facilitatori digitali a ... Comune di Pisa

Il Comune di Pisa apre due nuovi sportelli di facilitatori digitali a ... http://www.cittadiniditwitter.it/

Per un medico in pensione arrivano due nuove dottoresse: duemila pazienti «salvati» dall'emergenza L'Arena

Medicina d'urgenza e semintensiva, via al cantiere: presto pronti ... AUSL Modena

Nella serata evento di Pesaro, Attorno al faro. Open Atelier un progetto europeo per nuove visioni promossa con il Comune di Pesaro, Chiara Lagani di Fanny & Alexander e Mara Cerri conducono il pubbli ...Un’iniziativa che permetterà ai clienti di concorrere alla vincita di premi utili a contrastare i rincari di materie prime, bollette e carburante.