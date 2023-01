Dramma in Siberia | 51enne colpisce un cammello e viene ucciso dall' animale

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Unè statoda unin un villaggio vacanze di Omsk, in, dopo che l'uomo lo aveva colpito con con un pugno sul muso. L', che non aveva mostrato segni di aggressività,...

Un 51enne è stato ucciso da un cammello in un villaggio vacanze di Omsk, in Siberia , dopo che l'uomo lo aveva colpito con con un pugno sul muso. L'animale, ...