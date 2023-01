Dopo la tragica morte di Kelly Preston | John Travolta si dedica a crescere i suoi figli

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ladi un marito o di una moglie è una delle cose più difficili che possa capitare nella vita, specialmente se muoiono relativamente giovani.e la sua famiglia hanno affrontato un paio di anni veramente difficili. Nel 2020, sua moglie e madre dei, è deceduta a causa di un cancro al seno. Come sempre, da allorasi è concentrato sull’essere il miglior padre possibile. View this post on Instagram A post shared by(@) Nel corso degli anni,si è trasformato in uno dei più grandi attori del secolo. Lungo la strada ha ...