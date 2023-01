Domeniche Bestiali – “Il Tavernello a 16 | 5 euro nemmeno a Cortina” | la protesta dei tifosi del Sassari Torres contro il caro biglietti

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Un dipinto, sì. Magari non di pregio e un po’ casareccio: ma lesono così, un dipinto bucolico. Realizzato con vernice povera, tra mille pastrocchi perché l’errore e la sbavatura può sempre capitare, pregno di significati come solo uno striscione un po’ vintage e assai provinciale può essere, magari con le pennellate che vengono fuori in un impeto di rabbia verso qualcosa o qualcuno…non un capolavoro certo, spesso degno di pochi spicci. Ma chissà, magari un domani qualcuno potrà rivalutarlo come un capolavoro e noi saremmo lì a dire “l’avevamo detto”. ILDimenticatevi gli spalti degli stadi del Qatar con le suites da millemilaa notte e il calice di Brunello del ’97. Nellenon ci sono suites, e le bevande da portare allo stadio sono ...

Slimer . L'avevamo definito così il gol (non gol) che ha decretato la vittoria del Castellana sul Noicattaro in Prima Categoria Pugliese . Slimer perché è un gol fantasma , che in porta non ci è ...Lesono un mondo parallelo. Un mondo dove spesso le cose assumono contorni differenti rispetto alla realtà: uno scosceso e irregolare appezzamento di terreno diventa un campo da calcio,...

Una domenica bestiale per la Pro Villafranca, che strapazza l'AS Torino Calcio e prosegue la sua striscia positiva, sempre più magica visto che dura da inizio ottobre. La squadra di Beppe Bosticco app ...