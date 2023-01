Una clamorosa caduta di stile, come prima cosa, ma poi una presa di posizione, quella deldi, che stride ovviamente con quello che è il sentimento di tutti: la Russia in questo momento ...e Putin, ilinsieme ai sostenitori russi In un video, pubblicato su Youtube da un canale filo - russo, ildel tennista si mostra accanto ad un uomo con indosso una maglietta ...

Djokovic, il padre con i sostenitori di Putin agli Australian Open Corriere della Sera

Djokovic, il padre sventola bandiere filorusse col volto di Putin agli Australian Open. L'Ucraina: "Scena ver… la Repubblica

Djokovic, il padre insieme ai sostenitori di Putin all'Australian Open: «Lunga vita ai russi». È polemica ilgazzettino.it

Il padre di Djokovic insieme ai tifosi russi con la “Z”: il video che imbarazza l’Australian Open La Gazzetta dello Sport

Il padre di Djokovic festeggia con tifosi filorussi agli Australian Open e dice: 'Viva la Russia !' Repubblica TV

Una nuova polemica investe l'Australian Open di Novak Djokovic: nella giornata di ieri il padre del campione serbo ha preso parte ad una breve manifestazione filo-russa, sui gradini fuori ...Nulla che ovviamente coinvolga Djokovic, che non è responsabile dei gesti – inopportuni, a dire poco – di suo padre o di chiunque altro gli sia vicino. Dal canto suo, Novak ha fatto invece qualcosa di ...