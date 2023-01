(Di giovedì 26 gennaio 2023) Novakè arrivato a questi Australian Open infortunato. Così infortunato che si pensava non potesse partecipare. Poi il torneo è iniziato eha cominciato a vincere più o meno tutti i punti, tutti i game, tutti i set. Ne ha lasciato solo uno per strada finora, fino alla semifinale.è tornato a Melbourne un anno dopo la sua deportazione e con attorno una certa aria di vendetta. Siamo forse noi a voler pensare chevoglia vendicarsi del trattamento ricevuto lo scorso anno; o che comunque questo torneo gli serva per dimostrare qualcosa. Siamo noi a proiettare queste cose sulla sua personalità, ma anche perché ormai abbiamo imparato a conoscerlo. Un atleta che prolifera nel conflitto, e che sembra essersi completamente fuso con la sua narrazione. STEADY PAYWALL Pochi giorni ...

Queste le parole di: "Chi dubita dei miei problemi fisici, continui pure a farlo. Per me ... Ma io sono sempre quello che. Tutto questo però mi sta dando forza! Non ho bisogno di ...Quando altri giocatori si infortunano, loro sono le vittime e io sono quello che. È molto ...affronterà il russo Andrey Rublev nei quarti di finale dell'Australian Open.

Australian Open, Djokovic finge davvero i suoi infortuni | L'Ultimo ... L'Ultimo Uomo

Djokovic: «Per voi giornalisti quando gli altri si infortunano sono ... IlNapolista

Djokovic riceve una borraccia ma non beve: è accompagnata da un ... Sport Fanpage

Le prime 10 profezie del Mago Ubaldo, Djokovic domina il 2023, Nadal segue Federer, Alcaraz solo top-3, Sinner e Berrettini top-ten, Swiatek n.1 Ubitennis

Finalmente Fritz (Cocchi). Nole, la battaglia più inaspettata (Giammò). Vince il tennis della pace. Djokovic d’acciaio: “I limiti esistono solo nella testa”. “Pronti per la Davis” (Guerrini). Tre ore di lotta e fatica: Nole l’irriducibile.”Non so fare calcoli, voglio vincere se Ubitennis

"So perfettamente che tiene banco una certa polemica riguardo alla contraddizione generata dalle ottime partite disputate da Novak Djokovic e dai suoi gesti in campo, oltre alle ripetute dichiarazioni ...The 35-year-old returned to Melbourne Park for this year's tournament, having missed the 2022 event after the Australian government deported him due to his vaccination status.