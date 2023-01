Disforia di genere | sette società scientifiche scrivono a Meloni e Schillaci per fare chiarezza

(Di giovedì 26 gennaio 2023) I presidenti dihanno inviato una lettera alla Presidente del Consiglio, Giorgia, e al Ministro della Salute, Orazio, sul tema delladie, nello specifico, dell’uso dei bloccanti ipotalamici negli adolescenti con Incongruenza di. Si tratta di quei farmaci utilizzati per indurre una sospensione temporanea e reversibile dello sviluppo puberale dalle persone che, percependo malessere per il fatto di non riconoscersi nel proprio sesso fenotipico di nascita, decidono di intraprendere un percorso di terapia ormonale. Vi raccomandiamo... GenderLens: l'associazione che riunisce e informa i genitori di bambin* trans È ...

Inoltre anche la dottoressa Erica Anderson, psicologa clinica transgender che ha curato centinaia di bambini e adolescenti per ladie figura di spicco nel campo della medicina di ...D al 2018 al 2021 sono aumentati del 315% i ragazzi che hanno richiesto un consulto perdi. Da qui l'appello degli psichiatri italiani. Cosa sono e come agiscono i farmaci che bloccano lo sviluppo durante la pubertà, e che fanno tanto discutere gli esperti L'appello degli ...

Cosa sono e come agiscono i farmaci che bloccano lo sviluppo durante la pubertà, che fanno tanto discutere gli esperti ...