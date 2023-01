Dimessa dall' ospedale | Angela muore a Pozzuoli Il racconto della zia | «Un colpo di tosse | poi tanto sangue»

... quando la giovane ha raggiunto l'ospedale per una perdita di sangue dal naso curata 'dallo specialista otorinolaringoiatra per varici al setto nasale e successivamente', come spiegato in una ...Un malore fulminante poche ore dopo essere stata'ospedale. E' morta così Angela Brandi, una ragazza di 24 anni che ieri, martedì 24 gennaio, si era recata nel pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, Napoli . ...

Pozzuoli, Angela Brandi muore a 24 anni dopo essere stata dimessa dall’ospedale Corriere del Mezzogiorno

«Mi ha detto zia non respirò più, le ho preso la mano e ha smesso di parlare». È il racconto degli ultimi attimi di vita di Angela Brandi raccontati dalla zia, ...La cartella clinica è stata acquisita dai carabinieri della città flegrea, su disposizione dei magistrati della VI sezione "Lavoro e Colpe Professionali" (coordinata dal procuratore aggiunto ...