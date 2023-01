Difesa e centralità del Parlamento L’attualità del libro di Carlo Finzi

Leggi su formiche

(Di giovedì 26 gennaio 2023) A quasi novant’anni dalla prima edizione, L’autonomia amministrativa ed economica delle Assemblee legislative di, integerrimo e colto funzionario della Camera dei Deputati trucidato dai nazisti nel 1943 a Auschwitz – Birkenau con la sua intera famiglia, è un testo ancora attualissimo che meritava da tempo d’essere riportato alla luce. Adesso, finalmente, per iniziativa della Camera dei Deputati, questo importante testo ritorna alla luce in una nuova edizione. Quando, nel 1934,consegna alla stampa L’autonomia amministrativa ed economica delle Assemblee legislative, nella prefazione, molto umilmente, scrive: “l’autore non presume di aver fatto del tema una trattazione completa ed immune da mende. Ma nell’iniziare questo studio mosso soltanto da un sentimento di devozione per l’Istituto al quale ...