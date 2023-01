Di Meglio | “La differenziazione degli stipendi dei docenti è inaccettabile | rispettiamo la Costituzione”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 26 gennaio 2023) “Qualsiasi idea di differenziare glideiin base alla regione in cui insegnano èe in contrasto con l’articolo 36 della, secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Pagare diversamente per la stessa prestazione lavorativa, dunque, sarebbe incostituzionale”. L'articolo .