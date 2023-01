(Di giovedì 26 gennaio 2023) Prosciolto il titolare, ail banconista. Un uomo di 37 anni è stato rinviato a giudizio con l'accusa diper la morte di Calogero Capitano, il 74enne a cui, per un tragico errore, in un bar di Agrigento, sarebbe stato...

Il banconista è accusato di aver servito materialmente il bicchiere pieno di solvente al posto dell'acqua. Il 74enne, dopo aver bevuto il detersivo, accusò gravi problemi che durarono per otto mesi ...

Agrigento, morto dopo aver bevuto detersivo al posto dell’acqua: barista a processo Grandangolo Agrigento

Detersivo al posto dell’acqua, muore dopo otto mesi: barista a processo per omicidio colposo Today.it

Il banconista è accusato di aver servito materialmente il bicchiere colmo di solvente al posto dell’acqua. Il 74enne, dopo aver bevuto il detersivo, accusò gravi problemi che durarono per otto mesi ...