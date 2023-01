“Decision to leave” | partecipa all’anteprima e al FlashMob del film

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Roma è pronta ad accogliere un evento straordinario per la presentazione di ‘to’, ildiretto dall’acclamato regista sudcoreano Park Chan-wook e interpretato da Tang Wei, Park Hae-il e Go Kyung-Pyo. Dopo essere stato applaudito al 75esimo Festival di Cannes, aggiudicandosi la palma come Miglior Regia, la pellicola arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 2 febbraio. LEGGI ANCHE: — Park Chan Week: dal 23 gennaio la rassegna dedicata a Park Chan-wook In occasione dell’uscita del, è in programma a Roma un evento ricco di sorprese che si articola in due parti: presso la scalinata del Palazzo della Civiltà Italiana all’Eur si terrà unin pieno stile orientale che verrà ripreso da un drone diverrà un video promo di LuckyRed, distributore italianodel ...

