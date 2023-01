‘Decision To Leave’ arriva al cinema anche in lingua originale

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Decision to Leave, l’ultimo film dell’acclamato regista sudcoreano Park Chan-wook, arriverà nelle sale italiane dal 2 febbraioin. Preceduto in molte città da una rassegna che ripercorre la sua filmografia, ecco le sale italiane dove sarà possibile vedere il film in versionecon i sottotitoli italiani. Iche proietteranno Decision to leave incon sottotitoli sono: Greenwich, Nuovo Aquila e Quattro Fontane di Roma, il Nazionale di Torino, Anteo Palazzo dele Beltrade di Milano, il Visionario di Udine, Spazio Uno di Firenze, Conca Verde di Bergamo, Rosebud di Reggio Emilia, Film Studio di Modena e il Jolly di Piacenza. L’elenco delle sale sempre aggiornato è disponibile al seguente link: ...

I film di Park Chan - wook , l'acclamato regista sudcoreano, sono i protagonisti di una rassegna dedicata in attesa dell'uscita dito, ultima opera del regista in arrivo sul grande schermo il 2 febbraio. L'iniziativa promossa da LuckyRed, intitolata per l'occasione Park Chan - week , si prefigge di ripercorrere le ...Arriverà nei cinema italiani il 2 febbraio prossimoTo, il nuovo attesissimo film di Park Chan - wook , un intenso thriller sentimentale che è valso al grande cineasta sud - coreano il Premio per la Miglior Regia allo scorso Festival di ...

"Decision to leave": a febbraio il nuovo film di Park Chan-wook ... The Walk of Fame Magazine

MUBI | Le novità di febbraio 2023 MovieDigger

"Una gran voglia di vivere": Vittoria Puccini e Fabio Volo nel film ... The Walk of Fame Magazine

Recensione: Passages Cineuropa