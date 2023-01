Pensavamo che fossero dei top, invece sono dei flop, almeno per il momento. Charles Dee Joaquingiocatori simbolo del declino di Milan e Inter. Hanno età diverse, Deè più giovane di sette anni e questo gli vale un buono "pazienza e comprensione", ma l'uno e ...Non pervenuto Charles De, che doveva essere il grande colpo del Milan, una sorta di Kakà ... Inzaghi prima ha schierato Joaquìn, impalpabile, poi in 10 uomini all'intervallo lo ha ...

De Ketelaere-Correa: oltre 60 milioni per ora buttati via. Non può finire così La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta sul mercato delle milanesi: "De Ketelaere-Correa, le due facce di un flop" Milan News

Milan-Inter, verso la Supercoppa: i casi De Ketelaere e Correa, le ... Calciomercato.com

Supercoppa Milan Inter: è anche la sfida tra De Ketelaere e Correa Milan News 24

L'Apertura de La Gazzetta dello Sport: "Milan, colpi e colpe" Sportitalia

Il belga è costato 35, l’argentino 31. Milan e Inter devono recuperarli per evitare il flop economico, oltre a quello tecnico ...Il quotidiano in rosa punge Milan e Inter e punta il dito sugli acquisti del belga e dell'argentino che non stanno rendendo come ...