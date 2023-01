Davide torna a sparlare di Oriana e infrange il regolamento | il GF Vip lo richiama – VIDEO

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Sebbenecontinui ad ignorarlo,Donadei non perde occasione per ribadire tutto il suo risentimento nei confronti della venezuelana. Dopo i precedenti attacchi dei giorni scorsi, il salentino ieri sera si è ritrovato a conversare con Nikita ed Antonella e l’argomento centrale è stato propriosparla diil... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

pic.twitter.com/zhgEWX13Hm Maryjun76 (@Maryjun76) January 25, 2023 Secondoperò, Oriana avrebbe un copione scritto. Dopo aver parlato di Oriana però, Donadei ha espresso i suoi dubbi a ..."Larghe intese in Provincia" è il titolo della seconda puntata de La Tribuna, il podcast di politica del Gdb curato da Carlo Muzzi, che in questa occasione dialoga conBacca. In vista dell' elezione del nuovo presidente della Provincia di Brescia, in programma il 29 gennaio, scopriamo il sistema elettorale dell'ente provinciale, ma anche il quadro politico ...

Salernitana, Davide Nicola torna in panchina La Repubblica

Salernitana, torna Davide Nicola: ci sarà lui in panchina contro il Napoli Corriere del Mezzogiorno

La Salernitana ha deciso, Nicola torna in panchina: "Credo in questo progetto" Sky Sport

Giovedì 19 gennaio torna "Passi di Vangelo" con il vescovo Lauro ... Diocesi di Trento

Davide Livermore torna in città grazie a Schiller: «E’ nella mia top five» Cronaca Qui

Davide torna a sparlare di Oriana e infrange il regolamento: il GF Vip lo richiama. Chi è il secondo Vippone che non sopporta Video.A loro il «Premio Ballerino e Ballerina italiana 2022». Lei è siciliana, ma ha danzato nel mondo, fino alla nuova Zelanda, prima di tornare a casa. Lui, di origini ucraine, è cresciuto a Benevento con ...