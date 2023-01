Davide Donadei rimproverato dagli autori | cos’è successo

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 26 gennaio 2023)è una tra le entrate più recenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 ma sicuramente si è già ben ambientato. Il concorrente ha legato con molti vipponi e spesso risulta essere anche uno tra gli inquilini preferiti. Poche ore fa, durante la notte,si è appartato nella zona piscina insieme a Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Qui ha fatto un gesto che è non è piaciuto aglied infatti si è preso un bel rimprovero. Scopriamo che cosa ha fatto.contro Oriana Marzoli e un altro vippone In piscina con Antonella e Nikita,ha ribadito quanto non riesce ad apprezzare Oriana Marzoli. Sicuramente questa non può essere una novità perché l’ex tronista lo aveva già fatto capire più e più volte. ...