Davide Ancelotti allenatore in Premier League? Il figlio di Carlo nella lista dell' Everton

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Da unad un altro, anche se con un po' di ritardo. C'è anche ildidegli allenatori che l'sta prendendo in considerazione come sostituto di Lampard, esonerato negli scorsi...

L'di cui i tabloid inglesi parlano nelle ultime ore come successore di Frank Lampard è, il figlio 33enne di Carlo. Uno che non è mai stato capo allenatore in carriera, ma che da anni ...Secondo quanto riferito da Daily Mail però, l'argentino non sarebbe il solo ad essere candidato: in lizza anche, figlio del tecnico del Real Madrid e Sean Dyche .

L'Everton per il dopo Lampard starebbe vagliando tre allenatori, uno di questi sarebbe l'italiano Davide Ancelotti, figlio di Carlo.Il Loco è in Inghilterra per incontrare la proprietà. Il dopo Lampard è però ancora una partita aperta: pure Dyche in ballo, ma le quotazioni del figlio di Carlo continuano a salire ...