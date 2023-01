Dani Alves resta in galera | arrivano altre accuse per il brasiliano

(Di giovedì 26 gennaio 2023)è ancora inin Spagna, dopo la denuncia di una donna che accusa l’ex Barcellona e Juventus di stupro. L’esterno, reduce dai Mondiali 2022 in Qatar, dovrà ora rispondere allemosse contro di lui, ogni giorno più dettagliate. L’avvocato Ester Gacía López, che difende la presunta vittima di molestie, ha infatti dichiarato ai brasiliani di “Uol” chenon ha utilizzato il preservativo e che la donna “fortunatamente ha lasciato la discoteca in ambulanza direttamente all’Unità centrale per le aggressioni sessuali”, così da poter immediatamente sporgere denuncia con ancora addosso i segni della violenza. Inoltre, non essendoci stato l’uso di preservativo, la donna si sta sottoponendo a esami contro le malattie sessualmente ...

