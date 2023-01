Sulla possibilità del termovalorizzatore per la città di Roma, D'non ha dubbi: 'Sì, perché comprende anche la valorizzazione energetica. Roma ha bisogno del decoro urbano e di non dover portare ...Agnelli sa che setutelare la sua azienda e in generale il capitalismo nostrano non deve ... ovvero quando diventò il braccio armato del Capitale, o perlomeno il braccio; quando cioè si ...

D'Amato vuole il termovalorizzatore e "preservativi gratuiti per fasce d'età" Il Foglio

D'Amato, debitore della Regione Lazio ne vuole diventare ... Viterbo Post

Pd, Amato-Prodi: "Piccoli uomini, bisognerebbe fare piazza pulita" Dire

Giuliano Amato incorona Giorgia Meloni: non è un'inquilina del palazzo, anzi vuole fare la padrona Milano Finanza

In Calabria, nel paese dei cedri. E della cedrata la Repubblica

Stasera in tv va in onda Jojo Rabbit, film da Oscar (per la Giornata della memoria), con i magnifici Scarlett Johansson e Taika Waititi ...I due ex presidenti del Consiglio 'prendono a schiaffi' il partito: "Poche proposte e incapacità di opporre un'alternativa alle destre" ...